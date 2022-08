FC Twente-trainer Ron Jans had zelfs zijn zoon wat uit te leggen

Ze keken bij FC Twente wel even verbaasd op toen ze de lijst vanuit Servië onder ogen kregen. Maar liefst acht journalisten hebben zich aangemeld voor de return in Enschede. En dat terwijl er een week geleden in Belgrado nauwelijks aandacht was voor de wedstrijd tussen Cukaricki en FC Twente. Bij het perspraatje van trainer Ron Jans kwam zelfs geen Serviër opdagen. De perschef van Cukaricki noteerde wat uitspraken van Ricky van Wolfswinkel en sluisde dat door naar de kranten. Dat was wel voldoende, vond men.