FC Twente-trainer Ron Jans hekelt straf Sadilek: ‘Je hebt recht- en kromspraak’

Geen voetbalsfeer

Dat neemt niet weg dat FC Twente zwaar teleurgesteld is dat de tuchtcommissie het schikkingsvoorstel van de aanklager heeft overgenomen. „Je hebt recht- en kromspraak”, aldus Jans. „We hebben hier geen goed gevoel over.”

De middenvelder werd in de laatste wedstrijd tegen FC Utrecht door scheidsrechter Martens uit het veld gestuurd, omdat hij een elleboog zou hebben gegeven. Die straf was omstreden en leverde de nodige discussie op. „Wij vinden het niet ernstig gemeenspel, zoals in de verklaring staat”, aldus Jans. „Wij vonden een gele kaart een gepaste straf.”

De zaak bij de tuchtcommissie diende donderdagavond. „Ik was er zelf niet bij, maar ik heb wel van Jan Streuer, Michal Sadilek en Bart Bruins, de teammanager, gehoord, dat je niet het gevoel hebt dat in die omgeving een echte voetbalsfeer heerst. Maar die discussie is bij alle clubs al heel lang gaande in het voetbal. We hebben geen flauw idee waarom dit twee duels schorsing is. Onze advocaat heeft het uitstekend verwoord met beelden en argumentatie. We vinden het te zwaar. Maar we weten ook dat je niet altijd je gelijk krijgt of haalt.”