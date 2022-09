FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Het was niet groots, maar wel dikverdiend’

De uitslag stond er overtuigend bij, maar trainer Ron Jans zag ook dat zijn gehavende ploeg op het veld niet altijd even stabiel was. „Het was het in sommige fases niet groots”, vond hij. „We moeten aan de bal beter opbouwen en soms betere keuzes maken. Maar er is altijd wel wat te klagen. Er zat wat vermoeidheid in, we misten wat spelers, maar we hebben een dikverdiende overwinning geboekt. Alle doelpunten kwamen van buitenspelers, dat zegt ook wel iets over deze avond waar de mogelijkheden lagen”, aldus Jans.