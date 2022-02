FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Het wordt voor Ajax geen wandeling in het park’

Hoewel FC Twente eerder dit seizoen een pakte tegen Ajax en vorig jaar in Amsterdam zelfs won, hebben de bookmakers weinig vertrouwen in een stunt van de verrassende nummer vier van de ranglijst. Bij een overwinning van FC Twente krijg je bij een goksite maar liefst 20x je inzet. „Wat dat zegt? Dat zegt dat Ajax de grote favoriet is, maar ik denk niet dat 1 op 20 de verhoudingen zijn”, aldus Jans. „Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom het zondag voor Ajax niet automatisch een walk in the park wordt. Wij zijn een ploeg die normaal gesproken niet veel kansen en doelpunten weggeeft en we hebben de laatste periode een ongeslagen reeks neergezet. In de laatste duels met Ajax hebben we ons goed staande gehouden en ook resultaten behaald. Het ligt er ook aan hoe je Ajax gaat bestrijden. Dat moeten we bewijzen. Wat Ajax kan weten we, maar wat wij kunnen willen we ook graag zondagmiddag bewijzen. Heracles speelde afgelopen zondag heel compact, wij willen dat ook, maar proberen ondertussen wel wat vaker bij het doel van Remko Pasveer te komen.”