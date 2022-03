FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Honderd procent vertrouwen in de speler en mens Cerny’

Vaclav Cerny is geen speler die de staat van humeur goed kan verbergen. Als het niet gaat zoals hij graag wil, zie je donderwolk van veraf. Als hij het naar de zin heeft, komt de energie je juist tegemoet. Tijdens de laatste twee thuiswedstrijden van FC Twente tegen Go Ahead Eagles en Cambuur kon niemand om het chagrijn heen. Cerny liep warm, de fans scandeerden luidruchtig de naam van de publiekslieveling, maar ondanks alle smeekbedes mocht Cerny alleen tegen Go Ahead een paar minuten mee doen. Tegen Cambuur smeet hij boos met een jas en ook een bidon was niet helemaal veilig toen duidelijk werd dat hij niet zou invallen. Ook een deel van supporters kon maar weinig begrip opbrengen voor het feit dat Cerny niet werd gebracht.

Gretig

In de voorbije dagen was het gemoed van de gevoelige Cerny alweer opgeklaard. Hij sprak met Jans, werd geselecteerd voor de voorlopige selectie van Tsjechië en op de trainingen spatte de gretigheid er vanaf. Jans was zichtbaar verbaasd over alle ophef na het duel tegen Cambuur. „Ik hoor dingen als gemor…voor alle duidelijkheid: mijn relatie met Vaclav is uitstekend, en dat is andersom ook zo. Vraag het anders aan hemzelf. Ik heb 100% procent vertrouwen in de speler en mens Vaclav Cerny.”

Hoge verwachtingen

De moeilijkheid zit vooral in het managen van de verwachtingen. Zowel bij Cerny zelf als de achterban. Het is al vaker gezegd: de gedrevenheid van de rechterspits is een groot goed, maar soms zit hem ook in de weg als het allemaal niet snel genoeg gaat in zijn ogen. „Vaclav is een paar keer ingevallen en het werd steeds iets minder”, zegt Jans. „En anderen werden beter. Dan kan het gebeuren dat je even in de wachtkamer moet. Maar geloof me: dit komt allemaal goed. Alleen weet niemand wanneer alles weer precies op zijn plaats valt.”