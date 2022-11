FC Twente-trainer Ron Jans houdt kaarten nog even tegen de borst: ‘Soms is een leerschool hard’

FC Twen­te-middenvel­der Sem Steijn siert rentree op met twee treffers

ENSCHEDE - In de zoektocht naar doelpunten is het voor FC Twente prettig om te weten dat Sem Steijn op de weg terug is. De aanvallende middenvelder was maandagmiddag in het oefenduel met de reserves twee keer succesvol tegen de B-keus van Go Ahead Eagles. Het werd in De Grolsch Veste 4-0.

10 oktober