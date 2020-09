FC Twente-trainer Ron Jans kritisch ondanks koppositie: ‘We moeten beter gaan voetballen’

ENSCHEDE - FC Twente meldde zich vrijdagavond na de 3-1 zege op FC Groningen aan de top van de ranglijst, maar het spel liet vooral in de tweede helft te wensen over. ,,We moeten kritisch blijven. Bij rust stonden we terecht voor, maar onze tweede helft was heel erg slecht", aldus trainer Ron Jans.

Zeven punten uit drie duels, twee thuiswedstrijden gespeeld en twee keer gewonnen en in de lastige uitbeurt bij Feyenoord een punt gepakt. De start van FC Twente is mooier dan velen vooraf hadden durven dromen. Toch vertellen die cijfers niet het hele verhaal, vindt ook Ron Jans. ,,Voor de wedstrijd heb ik het al gezegd: als we meer wedstrijden willen winnen, moeten we aan de bal beter zijn”, aldus de oefenmeester. In die opzet slaagde ploeg tegen FC Groningen niet. Vooral de tweede helft van Twentse kant was zwak.

Goede druk

In de eerste 45 minuten speelde Twente aan de bal ook niet altijd even geweldig. De ploeg maakte juist het verschil op de momenten dat de tegenstander de bal had. ,,Groningen heeft vijf keer de bal verloren in de opbouw en dat hebben wij afgedwongen door de boel af te jagen en met succes hoog druk te zetten", aldus Jans. ,,Daardoor hebben we ballen veroverd en goals gemaakt. In de tweede helft kregen we die druk er niet meer op.”

Te veel speler niet hun dag

Teveel spelers misten ook de vorm van het moment tegen Groningen. Zo was linkervleugelverdediger Jayden Oosterwolde geen schim van de energieke onbevangen debutant van twee weken geleden. Maar ook het middenveld had na rust moeite om greep te krijgen op de tegenstanders. Twente hield geen moment de bal meer in de ploeg en bediende zich alleen nog maar van de overlevingsstrategie.

Vermoeidheid

,,Als je zo veel ballen verliest en onnodig snel lang speelt, word je moe en ben je alleen maar aan het schakelen. Dan wordt het flipperkastvoetbal", aldus Jans. Meerdere spelers werd op het eind ook geveld door kramp. ,,We moeten echt beter gaan voetballen", toonde Jans zich realistisch. ,,De winst moet zijn dat we de bal langer in de ploeg houden. Die pijn wordt nu vergoed door de overwinning. Maar we moeten kritisch blijven, want Groningen was in de tweede helft de betere ploeg.”