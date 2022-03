FC Twente-trainer Ron Jans na beste wedstrijd van het seizoen: ‘We doen volop mee’

Jans zegt het al een tijdje: „We worden steeds beter.” Zondagavond werd dat nog eens bevestigd. AZ, dat sinds begin november ongeslagen was in de competitie, had in eigen huis weinig te vertellen „Ik denk dat we heel volwassen gespeeld hebben”, aldus Jans. „Je ziet de dominantie misschien niet aan het aantal kansen en schoten op doel, maar we hebben hier echt verdiend gewonnen. De kwaliteit van de goal was ook mooi”, wees de oefenmeester op de treffer van Joshua Brenet, ingeleid door de andere vleugelverdediger Gijs Smal.

„AZ is volgens mij nooit echt in het ritme geweest. Ze werden door ons afgejaagd en ook de tweede ballen waren vaak voor ons. Je voelt het vertrouwen, wat heel groot is op dit moment. Iedereen pakt zijn rol en ook de bank is meer dan uitstekend.”

Door de zege van FC Twente hebben beide clubs 51 punten, maar de Alkmaarders hebben een beter doelsaldo. De nummer vier plaats zich rechtstreeks voor Europees voetbal, de nummer 5 gaat de playoffs in. „We doen er in mee, maar we moeten zo door”, aldus Jans. „Volgende week moeten we thuis tegen mijn eigen PEC Zwolle en dan moet je die weer winnen en dat dan elke wedstrijd weer. We doen vanaf nu volop mee.”