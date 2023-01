FC Twente-trainer Ron Jans vreest geen arbitragezaak met Zerrouki: ‘Het is gewoon klaar’

Zerrouki plaatste zaterdagavond laat een post op instagram waarop een foto van hem te zien is uit de wedstrijd tegen Feyenoord. Met een zandloper erbij. „Wat Ramiz daarmee bedoelt moet je hem vragen. Maar het lijkt erop dat hij weg wil”, aldus Jans in het programma Goedemorgen Eredivisie. „Maar de club gaat altijd boven het individu.”

Deadline laten lopen

Net als Streuer is ook Jans duidelijk. „Er is geen bedrag, het is gewoon klaar. In de zomer heeft Feyenoord de kans gehad, maar die situatie is nu niet meer aan de orde. Toen hebben we ze een deadline gegeven om met iets te komen en die hebben ze laten lopen.”

Geen bod

Feyenoord meldde zich vorige week dinsdag opnieuw voor Zerrouki. „Maar er zijn nooit onderhandelingen geweest”, zegt Jans. „Het bod was gewoon te laag. Dit is niet voor de bühne om meer geld te krijgen. We zijn bezig aan een goed seizoen en mogen dromen over de eindstand in deze competitie. Dan ga je toch niet een van je beste spelers in de winter wegdoen? Wij willen Ramiz graag in de zomer de kans bieden om een mooie transfer te maken en niet nu. Feyenoord staat maar drie punten boven ons, dus dan lijkt me een transfer geen verstandige keuze.”

Niet bang voor arbitragezaak

Jans denkt niet dat het een arbitragezaak gaat komen om op die manier toch nog een transfer af te dwingen. „Misschien is Ramiz wel bang dat het moment niet meer voorbijkomt op een later moment. Maar dan heb ik meer vertrouwen in Ramiz dan Ramiz in zichzelf. Of het nou Feyenoord is of een andere mooie stap: dat gunnen we hem echt van harte. Maar in de zomer, en niet nu.”