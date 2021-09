FC Twente-trainer Ron Jans: ‘We hebben nog geen vast team’

Na het bonuspunt tegen Ajax en de zege op FC Utrecht krijgt FC Twente dus opnieuw te maken met een tegenstander die ondanks de zwakke start bij de bovenste ploegen wordt verwacht. „Zonder in de underdog rol te kruipen, kun je niet zomaar zeggen dat wij nu de favoriet zijn omdat AZ zeventiende staat. Iedereen weet dat die ploeg snel weer gaat stijgen”, aldus FC Twente-trainer Ron Jans.

De bank

De verwachting is dat de oefenmeester vasthoudt aan de winnende ploeg. „We hebben nog geen vast team”, zegt Jans. „In het hele seizoen zullen er regelmatig wijzigingen zijn. Sommige spelers zullen er mee om moeten gaan dat ze even geduld moeten hebben als het elftal goed draait. Maar de meeste spelers gaan heel veel spelen. Toen ik zondag naar de bank keek, dacht ik: ‘jeetje, we kunnen echt wisselen en hebben concurrentie’. Je overweegt alles, maar het belangrijkste is dat je kijkt naar de laatste prestatie. Van daaruit ga je kijken wie je opstelt. Never change a winning team’? Ik hecht geen waarde aan het woord ‘never, maar het biedt wel vastigheid.”

Andere keuzes

Een speler als Virgil Misidjan klopt op de deur, „maar”, zo stelt Jans. „Als we hem tegen AZ een uur laten meedoen, kan hij zondag tegen Heerenveen niet spelen.” Het is deze week, met drie duels kort op elkaar, daarom ook een kwestie van wikken en wegen. „Het is van zondag naar donderdag een stuk makkelijker dan van donderdag naar zondag, want dan heb je een rustdag minder”, aldus Jans. „Zondag verwacht ik dat er misschien wat meer keuzes worden gemaakt op dat gebied om frisse en fitte spelers aan de streep te krijgen. Maar daar denken we op dit moment nog niet over na.”

Volledig scherm Michal Sadilek maakt ruzie met Vitesse-speler Lois Openda, maar heeft niet in de gaten dat hij op de voeten van ploeggenoot Michel Vlap gaat staan. © ANP

Ontspanning bij Vlap

Jans heeft gemerkt dat het vertrouwen is gegroeid na de twee zeges op rij. „Het mooiste voorbeeld is Michel Vlap. Het was bij hem allemaal nog iets te geforceerd, maar nadat hij die goal had gemaakt zag je opeens de ontspanning in zijn spel.” Vlap had zondag wat last van de voet nadat ploeggenoot Michal Sadilek daar bovenop was gaan staan, maar daar is hij volledig van hersteld.

Jans roemt de instelling van zijn spelers. „Het voetbal aan de bal kan nog steeds een stuk beter, maar we doen met z’n allen ook heel veel dingen wel heel goed. De teamspirit is geweldig.”