FC Twente-trainer Ron Jans: ‘We kregen de goals makkelijk en dan wordt een makkelijke wedstrijd

FC Twente speelde in Zwolle verre van groots, maar kwam tegelijkertijd geen moment in de problemen. „We kregen op de goede momenten de goals, al kregen we ze wel makkelijk en daarmee was het ook een makkelijke wedstrijd”, zei Jans, die zijn ploeg matig zag beginnen tegen een tegenstander die 3-5-2 speelde. „We kregen geen druk op hun opbouw en kwamen op de zijkanten in de problemen.”

De drive

Wat ook voor ergernis zorgde was de late tegentreffer, in de 90ste minuut. „Je hebt gewonnen, maar in de kleedkamer was het stil. Iedereen baalde van de late tegengoal en dat we even daarvoor niet de 0-4 binnen schoten (enorme kans voor invaller Daan Rots, red.) Dat tekent ook de drive van deze groep. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Maar richting woensdag tegen FC Utrecht moeten we wel op een aantal punten verbeteren.”