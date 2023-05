FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Wij willen vijfde worden en dat verdienen we ook’

Bij FC Twente houdt iedereen er rekening mee dat de weg naar Europees voetbal via de nacompetitie gaat. In dat opzicht zou je kunnen stellen dat de resterende drie wedstrijden veredelde oefenduels zijn. Maar zo wil Jans niet denken. „Wij willen vijfde worden en dat verdienen we ook”, stipt de oefenmeester een doestelling aan. „Daarnaast zijn we thuis ongeslagen en hebben we de minste tegengoals in de eredivisie. Dat willen we zo houden. Als we van de laatste twee thuiswedstrijden minimaal vier punten pakken, zetten we ook nog eens een record neer. Daarom is de opdracht: winnen tegen NEC.”

Op de vrijdagavond

Volgens Jans zit er ook nog voldoende gretigheid in het elftal. „We hebben een tijdje wat minder vertrouwen gehad, omdat de resultaten toen even tegenvielen”, aldus de trainer. „Maar het goede gevoel is helemaal terug en we zijn nagenoeg fit. Onze manier van werken, met de arbeids-rust-verhouding, werpt daarmee z’n vruchten af nu we de beslissende fase van het seizoen ingaan.”

FC Twente kan aan het begin van het weekend wel meteen de toon zetten in de strijd om plek vijf. „Spelen op vrijdagavond is alleen leuk als je zelf wint”, aldus Jans. „Dan kun je in het weekend rustig naar de andere velden kijken. Of we stiekem nog denken aan de vierde plaats? Normaal gesproken gaan we de play-offs in, en ik denk dat wij daarin wel één van de favorieten zijn.”

FC Twente - NEC Wanneer: Vrijdagavond 20.00 uur Scheidsrechter: Makkelie Bijzonderheden: Op Max Bruns na is de selectie van FC Twente helemaal fit. Bruns wordt over twee weken terug verwacht in de selectie. De verwachting is dat Twente met dezelfde ploeg gaat beginnen als afgelopen zondag in Emmen.

