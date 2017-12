FC Twente-trainer Stroot razend op KNVB: 'Schandalig dit'

EREDIVISIE VROUWENFC Twente-trainer Tommy Stroot is razend op de KNVB. De coach van de vrouwenploeg is niet te spreken over de beslissingen en het handelen van de bond, voor en na de wedstrijd bij Ajax van afgelopen weekeinde.

Scheidsrechter

Vrijdag speelden de Tukkers de topper bij Ajax in Amsterdam. Eenmaal aangekomen op De Toekomst sneeuwde het zo hard dat een normale pot voetbal vrijwel onmogelijk werd. ''Na onze bespreking kwamen we buiten en vroegen we ons af of er eigenlijk wel gevoetbald moest worden'', zegt Stroot.

''Uiteindelijk besloot de scheidsrechter om gewoon te gaan voetballen. Maar in de rust kwam hij hier alweer op terug en hebben we samen met Ajax overlegd om de wedstrijd alsnog te staken. Een goede beslissing, maar ik vraag me af of de scheidsrechter dat niet eerder had kunnen bedenken.''

Volledig scherm Ondanks de laag sneeuw kon er gewoon gevoetbald worden in Amsterdam. © Ajax TV

'Onverantwoord'

Ook aanvoerder Sherida Spitse was niet te spreken over het handelen van de arbitrage. ''Eigenlijk hadden we de wedstrijd niet eens mogen beginnen. Onverantwoord'', meldde ze na het gestaakt duel op Instagram.

Weer veilig thuis!! Wedstrijd gestaakt, maar eigenlijk hadden we de wedstrijd niet eens mogen beginnen!!☃️ #onverantwoord #snaperniksvan Een foto die is geplaatst door Sherida Spitse (@sheridas8) op 8 Dec 2017 om 15:54 PST

Communicatie

Stroot was maandag opnieuw woedend op de bond toen hij via andere kanalen moest horen dat de wedstrijd bij Ajax op dinsdag wordt hervat. ''We hoorden het een paar uur later dan Ajax. Echt schandalig.''

Onkosten

Naast de slechte communicatie vindt de coach het bizar dat de tweede helft al dinsdagavond (morgen 19.30 uur) wordt afgewerkt. ''Als je nu naar buiten kijkt, vraag je je eigenlijk opnieuw af of de wedstrijd morgen wel door zal gaan'', zegt Stroot. ''Wie betaalt de onkosten voor de bus en het hotel als het morgen weer niet doorgaat?''

''Daarbij hebben we meiden in de selectie die naar school gaan en nog werken doordeweeks'', vervolgt de Duitse coach. ''Het zorgt er voor dat we bijna genoodzaakt zijn meiden de weg op te sturen met dit weer om op tijd in Twente of Amsterdam te kunnen zijn. Zo ga je toch niet om met amateurs of met een betaald voetbalclub?''

Volledig scherm Tommy Stroot met speelster Jassina Blom. © Ron Jonker

Amateurs of betaald voetbal?

''Bij de KNVB vallen we ook nog steeds onder het amateurvoetbal'', zegt Stroot. ''Heel soms niet, als de KNVB het uitkomt. In feite werken we hier ook als een amateurvereniging, met veel vrijwilligers. Die mensen werken hard om topsport voor de meiden te kunnen faciliteren.''

Reactie KNVB

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de communicatie beter had gemoeten. ''Het is ons streven om er gezamenlijk met beide clubs uit te komen en zeker niet om een club eerder in te lichten dan de andere. Desondanks hebben we afgelopen weekeinde al aan de clubs voorgelegd dat dinsdagavond een optie zou zijn. We zoeken altijd naar de dichtstbijzijnde datum. We houden daarbij zeker rekening met het veld en de weersomstandigheden. We gaan dinsdag tijdig kijken en communiceren of de hervatting van de wedstrijd doorgang kan vinden. Zeker na afgelopen weekeinde.''



Toch nog drie punten?