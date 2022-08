FC Twente traint in Belgrado: ‘Ik denk dat wij wel de favoriet zijn’

Dat veld ligt er uitstekend bij in het snikhete Belgrado. „Gelukkig zijn wij in Nederland dit jaar wel gewend aan warme dagen”, zegt spits Ricky van Wolsfwinkel. „Hopelijk is het donderdag bij de aftrap wat koeler”, vult trainer Ron Jans aan.

Geen verrassing meer

De tegenstander Cukaricki was tot voor kort een grote onbekende. „Maar wij hebben inmiddels vijf wedstrijden van ze gezien. Wij verwachten niet dat ze ons nog kunnen verrassen. Hopelijk verrast mijn eigen ploeg me, maar dan in positieve zin”, zegt Jans. Cukaricki is het seizoen in Servië goed begonnen en verzamelde uit de eerste vier duels negen punten. „Daar zaten best een paar aardige tegenstanders bij, maar voor hun wordt FC Twente wel de sterkte tegenstander van dit seizoen”, aldus Jans. „Of wij favoriet zijn? Ja, dat vind ik wel.”