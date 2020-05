FC Twente traint voor het laatst en denkt aan voorbereiding in Duitsland

Naar Duitsland

De vraag is of dat in Nederland dan al mogelijk is. Daarom is FC Twente bezig om te kijken of de club in Duitsland terechtkan. „Want daar kun je onder normale omstandigheden trainen”, aldus Van der Kraan. „We zijn het aan het onderzoeken of dat kan. Ik verwacht dat elke club dat wil, vandaar dat ik nu graag een accommodatie wil boeken en niet over drie weken. Ons voordeel is dat we hier zo de grens over zijn. Wij hoeven dan ook niet met een bus, maar kunnen gewoon met auto’s gaan.”