FC Twente trapt af tegen Excelsior'31

Door de coranacrisis ziet de aanloop van elke ploeg er dit jaar heel anders uit. In het verleden trok FC Twente de regio door om amateurclubs aan te doen, maar dat is door alle maatregelen nu geen optie. Het duel tegen Excelsior wordt dan ook in De Grolsch Veste gespeeld achter gesloten deuren. Het duel tegen de Rijssenaren wordt de eerste onder leiding van de nieuwe trainer Ron Jans. Enkele dagen later ontvangt FC Twente Fortuna Sittard in de Veste.