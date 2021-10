FC Twente treft PSV en Heracles ontvangt Ajax: hoe zwaar wil je de aanloop naar de derby hebben?

Grappig detail: de laatste keer dat FC Twente stuntte in het huis van een topclub was vorig jaar bij Ajax. Een week daarvoor verloor de ploeg thuis van laagvlieger RKC. En wat overkwam FC Twente afgelopen zondag? Juist: een onverwachte nederlaag tegen NEC. „Is dat een symptoom zodat we nu van PSV gaan winnen? Ik denk het niet”, zegt trainer Ron Jans. „Maar ik heb deze week wel tegen de groep gezegd, dat we vorig jaar meteen terugsloegen.”

Getergd PSV

Wat treft FC Twente - dat in 2013 voor het laatst van PSV won - in Eindhoven aan? „Ik weet niet of PSV aangeschoten wild is. Ik verwacht een getergd PSV, maar ook een PSV dat bij tegenslag kwetsbaar is”, zegt Jans. „PSV was in het begin van het seizoen heel goed, het is nu wat meer zoeken. Ze zijn met Madueke en Gakpo twee pareltjes kwijt, maar er staat nog steeds een sterke ploeg. Wij moeten voorkomen dat ze iets recht gaan zetten.”

Anders dan PEC

Hoe FC Twente dat gaat doen? Jans: „We zullen niet 71 procent balbezit hebben zoals tegen OSS. Bij een aantal ploegen - en bij ons was dat vorig seizoen ook het geval - is het zo: hoe minder balbezit die hebben, hoe meer punten ze pakten. Dus balbezit vind ik niet zo belangrijk. Maar we gaan niet alleen maar achterover hangen. Belangrijk is dat we goed, compact verdedigen. Dat we durven te voetballen en op de momenten dat we onze kansen krijgen effectief zijn. PEC heeft het twee weken geleden in Eindhoven lang volgehouden, maar ik vind dat wij er meer moeten uitkomen dan Zwolle.”

Jans noemt het aantal van zeventien tegentreffers van PSV ‘opvallend veel’. „Ik ben benieuwd naar Joël Drommel, die het bij ons echt goed heeft gedaan. Ik heb een prettige band met hem, maar ik hoop toch dat hij een beetje zenuwachtig is.”