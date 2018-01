FC Twente vecht tegen de verkramping

BeschouwingSAN PEDRO DEL PINATAR - De zoektocht naar kwaliteit, vertrouwen, plezier en chemie is ook in Spanje niet afgerond. De twijfels blijven.

Als je als gekwelde club voor een paar dagen naar het zuiden trekt, dan hoop je op een positieve vibe. Op nieuw elan en een frisse geest. Maar toen trainer Gertjan Verbeek zondagmiddag na de schrobbering tegen Werder Bremen naar zijn eindconclusie van het trainingskamp werd gevraagd, merkte hij eerlijk op ,,dat je niet kunt zeggen dat we vertrouwen hebben getankt. Waar we staan op dit moment? Ik heb geen idee.’’

Kansloos

Volledig scherm © Marcel ter Bals Niemand zal FC Twente afrekenen op het feit dat de ploeg tweemaal onderuit ging tegen een club uit de Bundesliga. Daarvoor liggen de werelden te ver uit elkaar. Maar wat wel is blijven hangen, is de wijze waarop dat gebeurde. Twente was met de beoogde basisformatie op beide dagen volstrekt kansloos en straalde weinig vreugde en spirit uit. De andere werkwijze op de trainingen, waarbij veel wordt gewerkt in kleine groepjes, is verfrissend, interessant en prikkelt, maar dat goede gevoel werd niet vertaald naar de wedstrijden.



Twente speelde twee keer hopeloos en hulpeloos. De angst regeerde. In de voorbereiding hoeft dat niet meteen tot grote paniek te leiden, ware het niet dat de kwalen structureel zijn. Te veel spelers worstelen met zichzelf, waardoor het niet lukt het collectief naar een hoger niveau te tillen.

Soortgelijke situatie

Twee jaar geleden verkeerde Twente in een soortgelijke situatie, maar toen zag je gaandeweg het trainingskamp iets ontstaan binnen de spelersgroep. Een nieuwe groepsdynamiek zeg maar. Dit keer was dat niet zichtbaar. Dat er op het mini-trainingskamp maar twee echte trainingsdagen waren, hielp niet mee om dat proces voor elkaar te krijgen.

Pijnlijk

Iedereen bij Twente moet wennen aan de nieuwe omstandigheden, de nieuwe situatie, de nieuwe wetten. De ogen van Verbeek zijn dwingend. Dat weet je als je hem aanstelt, maar het is voor de spelers en de staf soms wel even slikken hoe bepaalde boodschappen worden verpakt. Technisch directeur Jan van Halst doet dat schouderophalend af als iets wat bij topsport hoort, maar die nonchalance is gespeeld. Bij Twente lopen veel mensen op de tenen en mis je te vaak de ongedwongen lach. De club zit in een soort van verkramping en in zo’n omgeving is het lastig iets gezamenlijk van de grond te krijgen.

Verbeek vond bij zijn aanstelling dat Twente voldoende kwaliteit had om onderin weg te komen, maar die woorden heeft hij al bijgesteld. Het is niet voor niet dat zelfs in de spelersgroep de roep om versterking steeds luider klinkt.

Confrontatie

Net als zijn voorganger René Hake is ook Verbeek op een pijnlijke wijze geconfronteerd met de beperkingen van de selectie en het gebrek aan visie binnen vele geledingen. Dit Twente is op alle fronten een degradatiekandidaat en dat kun je allang niet meer alleen afschuiven op de erfenis van Joop Munsterman en co.

Zie in dat troebele klimaat maar eens je houvast te vinden als oefenmeester. Dat vreet onnodig veel energie en leidt af van de missie, zeker als je als nieuwe trainer over tal van zaken andere ideeën hebt.

Zoektocht

Trainers gebruiken een trainingskamp het liefst om verder te kneden aan de automatismen, maar Verbeek is er in Spanje niet achtergekomen welke jas dit Twente het beste past. Tegen VfB Stuttgart liet hij Twente met de A-groep in een veredelde 4-2-2-2-formatie spelen, een dag later tegen Bremen greep hij achterin terug naar drie centrale verdedigers. Het bleek lood om oud ijzer.

Thomas Lam merkte zaterdag in deze krant het volgende op: ,,Belangrijk is dat we in de tweede competitiehelft een duidelijk plan hebben met elkaar. En of dat nou 5-3-2 is 4-3-3…zelf speel ik liever 4-3-3, maar dat maakt niet zoveel uit. Als er maar duidelijkheid is.’’ Lam zei wat veel spelers vinden.