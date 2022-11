FC Twente: veel gaat goed, maar er kan ook nog wel wat beter

Financieel en operatio­neel directeur Hoogstoe­ven­beld weg bij FC Twente

ENSCHEDE - Financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld vertrekt per 1 januari 2023 bij FC Twente. Hoogstoevenbeld werkte vier jaar voor de Enschedese club. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging nu FC Twente in een rustiger vaarwater is beland.

25 oktober