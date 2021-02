FC Twente verdient ook ‘iets’ aan transfer Promes

Video FC Twente doet zichzelf zwaar tekort tegen Feyenoord

21 februari ENSCHEDE - FC Twente liet het zondagmiddag liggen tegen Feyenoord. De ploeg verspeelde een 2-0 voorsprong, kreeg dotten van kansen op meer, maar schoot zichzelf uiteindelijk in de voet door de gelijkmaker weg te geven: 2-2. Zo won de ploeg weer geen thuiswedstrijd, terwijl dat wel had gekund. Nee, zelfs had gemoeten.