FC Twente verhuurt Siebe Schets aan Go Ahead Eagles

FC Twente heeft El Hamdaoui binnen, maar wacht nog op vrijgave

17 januari ENSCHEDE - De komst van Mounir el Hamdaoui naar FC Twente is afgerond. De club heeft de aanvaller tot het einde van dit seizoen onder contract werd genomen. De 33-jarige aanvaller is nog niet speelgerechtigd en is daarvoor onder meer afhankelijk van de vrijgave door de Saoedi-Arabische voetbalbond.