FC Twente verkoopt op 1 dag 3.500 jaarkaarten: helft kiest voor korting

ENSCHEDE – De eerste dag van de verkoop van seizoenkaarten bij FC Twente is veelbelovend verlopen. Ruim 3500 supporters hebben vrijdag hun jaarkaart verlengd bij de club die het komende seizoen in de eerste divisie uitkomt. Ter vergelijking: vorig jaar bracht de Enschedese club op dag 1 iets meer dan 1000 kaarten aan de man. Dat aantal was nu binnen een uur al bereikt.