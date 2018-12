FC Twente verliest arbitragezaak en moet Hake en spelers nabetalen

ENSCHEDE – FC Twente heeft de arbitragezaak, die door negen oud-spelers en ex-trainer René Hake was aangespannen tegen de club, verloren. Het ging om de vraag wie de loonbelasting moet betalen over de vergoeding die makelaars bij de club in rekening brachten voor de spelers die ze begeleiden.

FC Twente heeft onder meer verloren, omdat de club niet met de betrokkenen heeft gecommuniceerd over deze zaak. In Nederland betalen clubs de makelaars. Die brengen jaarlijks 5 tot 6% van bruto loonsom van de speler in rekening voor arbeidsbemiddeling en spelersbegeleiding. Over de spelersbegeleiding moet volgens nieuwe regels van de Belastingdienst loonbelasting worden betaald, omdat dit wordt gezien als loon in natura. Er volgden aanslagen met een terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 en voor de hele bedrijfstak komt dat neer op miljoenen per jaar.

Loonbelasting

FC Twente wil de loonbelasting over de makelaarsvergoedingen niet betalen en schoof de rekening door naar de (oud) spelers en trainer Hake. In totaal gaat het om ruim 30.000 euro. Spelersvakbond VVCS spande daarom namens de acht spelers en Hake een zaak aan. De vakbond trad op voor de (oud-) spelers Frederik en Richard Jensen, Peet Beijen, Nick Hengelman, Jelle van der Heyden, Jeroen van der Lely, Jorn Brondeel en Jari Oosterwijk.

Afkoopsom Hake

Danny Holla, die nu bij FC Den Bosch speelt, begon voor zichzelf een arbitragezaak. Bij hem ging het om 9.073 euro. Op Hake’s ontslagvergoeding was 4.680 euro aan loonbelasting ingehouden. Uit het vonnis van de arbitragecommissie blijkt trouwens, dat de afkoopsom van Hake 345.000 euro bedroeg, zo meldt Voetbal International. Nadat het blad dit publiceerde, maakte de bond dit bedrag met zwarte stift onleesbaar in het vonnis. Twente is met Hake gespreide betaling overeen gekomen, hij krijgt tot het eind van het seizoen elke maand 15.000 euro.

Hetzelfde geldt trouwens voor de afgelopen voorjaar ontslagen trainer Gertjan Verbeek. Ook hij wordt tot het einde van dit seizoen nog betaald.

Geen communicatie