FC Twente verliest bij FC Utrecht ongeslagen status

Jans had als trainer van de Tukkers tot aan zaterdagavond - de voorbereiding meegerekend - nog geen duel verloren. Die status raakte hij kwijt bij FC Utrecht door twee tegentreffers pal voor en meteen na rust.

Weer flitsstart

Net als vorige week bij Willem II kende FC Twente opnieuw een bliksemstart en wederom kwam de assist van Cerny en was Danilo het eindstation. Waar het in Tilburg na twee minuten raak was, stond het nu al na zeventien seconden (!) 0-1. Via Brama en Bosch kwam de bal bij Cerny, die naar binnen kwam en de voorzet gaf op Danilo die geen moeite had om zijn vijfde treffer van het seizoen binnen te knikken. Het was alweer de vijfde keer dit seizoen dat de twee elkaar vonden in een succesvolle combinatie.

Twente lang overeind

Het volwassen spelende FC Twente bleef daarna lange tijd simpel overeind in De Galgenwaard. De ploeg - met een sterke Brama als rustpunt - was alleen te slordig in de laatste pass naar voren, waardoor het niet profiteerde van de ruimte die er lag. Het duurde tot de 32ste minuut voordat FC Utrecht voor het eerst gevaarlijk werd. Die kans werd ingeleid door balverlies van Ebuehi, waardoor spits Sylla opeens voor doelman Drommel opdook. De goalie voorkwam met een knappe redding de gelijkmaker.

De gelijkmaker

Twee minuten voor rust was Drommel alsnog kansloos toen Ramselaar in het strafschopgebied uithaalde. De Utrechter, die een beetje per toeval de bal in bezit kreeg, zag zijn inzet via de onderkant van de lat in het doel ploffen: 1-1.

Utrecht slaat snel toe

Was FC Twente in de eerste helft direct trefzeker, na rust sloeg FC Utrecht meteen toe. Het duel was twee minuten onderweg toen Van der Streek tussen Pleguezuelo en Ebuehi opdook: 2-1. Het was voor het eerst dit seizoen dat de ploeg van Jans met een achterstand werd geconfronteerd.

Wissels maken niet verschil

Jans reageerde door na een uur spelen Smal, Lamprou en Dervisoglu te brengen voor Oosterwolde, Roemeratoe en Cerny. De invallers brachten niet de gewenste wending en verbetering. FC Twente kreeg aanvallend nauwelijks iets meer voor elkaar en moest ondertussen oppassen voor de tegenstoten van het snel schakelende Utrecht. In de zesde minuut van de blessuretijd had Menig de kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal van dichtbij ging rakelings naast.

FC Utrecht - FC Twente (2-1 1-1)

1. Danilo 0-1, 43. Ramselaar 1-1, 48. Van der Streek 2-1

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Dumic (85. Zerrouki), Oosterwolde (60. Smal); Brama, Roemeratoe (60. Dervisoglu), Bosch; Cerny (60. Lamprou), Danilo, Menig.