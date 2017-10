FC Twente verliest geheim oefenduel

Adnane Tighadouini was voor Twente het dichtst bij een doelpunt. Na een prima individuele actie raakte hij met zijn schot de paal. Verder leverde het vele balbezit in de eerste helft, die onder lastige omstandigheden werd gespeeld, weinig gevaar op.

Na rust was het spelbeeld identiek. Twente had de bal tegen de matige opponent, maar de ploeg van René Hake speelde niet overtuigend en dwong niets af. In het verloop van de tweede helft werd er veelvuldig gewisseld bij Twente. De beste kans was in de slotfase voor nieuweling Cuevas. Zijn schot werd van de lijn gehaald.