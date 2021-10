FC Twente verliest na blunder van aanvoerder Pröpper van promovendus NEC

Robin Pröpper was de afgelopen maanden vaak de gevierde man bij FC Twente, maar zondag blunderde de aanvoerder opzichtig en kon NEC uit het niets de winnende goal maken. Eindstand: 1-2. Het was de eerste nederlaag sinds 28 augustus uit bij Cambuur.

NEC-invaller Javier Vet stond net een minuut in het veld en profiteerde van een fout van Robin Pröpper, die de bal op de rand van het strafschopgebied verloor na een slordige aanname. Vet twijfelde niet: 1-2. Uit het niets, want het was wachten op de voorsprong voor FC Twente.

Het contrast met de eerste en de tweede helft van FC Twente was zondagmiddag in De Grolsch Veste enorm. Na een bloedeloze eerste helft en een 1-0 achterstand dook invaller Virgil Misidjan op voor het doel van NEC, zijn schot belandde in de verre hoek: 1-1. De snelle aanvaller bracht daarmee leven in het duel dat zich in de eerste 45 minuten in opperste saaiheid had voltrokken.

Vervelende eerste helft

De eerste helft was dus ronduit vervelend. Het bleef bij drie flauwe pogingen van Michal Sadilek, Daan Rots en Michel Vlap, maar tot een echte kans kwam de thuisploeg niet tegen de promovendus uit Nijmegen. Sterker: volgens de statistieken werd er geen enkel schot op doel gelost, dat was dit seizoen voor het eerst in de eredivisie.

NEC was nog het meest gevaarlijk, dat was na ruim een half uur spelen. Jonathan Okita werd diep gestuurd, maar Mees Hilgers kon ingrijpen en de bal kwam in het zijnet terecht. Verdere opwinding In de eerste helft bleef uit. Pas in de tweede helft kreeg de ploeg van Ron Jans zijn eerste echte kans, maar toen stond het al 1-0 voor de Nijmegenaren.

Misidjan weer goed

Inmiddels waren Dimitris Limnios en Giovanni Troupée, die al geel had, vervangen door Virgil Misidjan en Julio Pleguezuelo. Het duurde nog vijf minuten voor de thuisploeg wakker werd, daar had het de tegengoal van Elayis Tavsan voor nodig en de snelle Misidjan. De invaller viel opnieuw goed in, scoorde en klopt nadrukkelijk op de deur van de basiself. Jans kan eigenlijk niet meer om hem heen.

FC Twente kreeg daarna volop kansen en iedereen wachtte op de winnende goal, maar die ene fout van Pröpper deed de ploeg de das om tegen NEC. Het publiek probeerde het nog: ‘Alles of niets’. Het werd een nederlaag, dat was voor het eerst sinds twee maanden.

FC Twente - NEC 1-2 (0-0)

Score: 50.Tavsan 0-1, 58. Misidjan 1-1, Vet 1-2

FC Twente: Unnerstall, Troupée (46. Pleguezuelo), Pröpper, Hilgers, Oosterwolde (73. Smal), Bosch (87. Ilic), Vlap, Sadílek, Rots (73. Cleonise), Van Wolfswinkel, Limnios (46. Misidjan)

Scheidsrechter: Blom

Gele kaarten: Okita, El Karouani, Vet (NEC), Troupée, Pröpper (FC Twente)

Toeschouwers: 26.000