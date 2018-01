FC Twente verliest nipt van VfB Stuttgart

FC Twente speelde in de eerste 45 minuten met de beoogde basisformatie van dit moment. In die ploeg was meteen een plek gereserveerd voor de herstelde Haris Vuckic. De Sloveense middenvelder raakte op 29 september in de derby tegen Heracles geblesseerd aan zijn voet en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Het elftal dat voor rust aantrad had als nadeel dat het wind tegen had in La Manga. Die wind joeg zaterdagmiddag over het veld en dat maakte het na twee zonnige dagen ronduit onaangenaam. Er viel nauwelijks fatsoenlijke te voetballen in het prachtige golfresort waar Twente in 2010 de basis legde voor de landstitel.

Met Vuckic in de ploeg speelde Twente in een veredeld 4-2-2-2-systeem. Danny Holla en Vuckic waren de controleurs, en daarvoor speelden Fredrik Jensen en Alexander Laukart.

Met de wind in de rug had Stuttgart in de eerste helft het initiatief. Al na twee minuten was de nummer 14 van de Bundesliga dichtbij de 1-0, maar doelman Joël Drommel redde fantastisch op een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Twente kwam moeizaam van de eigen helft af en liep voornamelijk achter de tegenstander aan. Dat had niet alleen met de omstandigheden te maken, maar ook met het gebrek aan lef in de opbouw. Te snel koos de ploeg voor de lange bal op spits Tom Boere. Twente kwam daardoor niet tot nauwelijks voor het doel van Stuttgart.

De enige die de handen af en toe op elkaar kreeg van de toeschouwers, zelfs van de Duitse fans, was Oussama Assaidi. De aanvaller stond na een klein half uur spelen ook aan de basis van de eerste grote mogelijkheid van Twente. Assaidi speelde zich op een fabuleuze wijze vrij en gaf Boere een bijna niet te missen kans. De inzet van de spits miste echter overtuiging. Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak, toen Stuttgart een fout in de opbouw bij Twente genadeloos afstrafte. Via een razendsnelle combinatie werd de defensie opengereten, waarna Mario Gomez zoals zo vaak in zijn loopbaan het eindstation was: 0-1. Het was voor de oud-international zijn eerste goal sinds hij enkele weken geleden terugkeerde op het oude nest. Onlangs speelde Gomez nog met Wolfsburg mee in een oefenduel tegen Twente. Toen kwam hij niet tot scoren. Vlak voor rust ontsnapte Twente aan een 2-0 achterstand, omdat Stuttgart weigerde de trekker tot twee keer toe over te halen.

In de tweede helft begon bij beide teams de grote wisseltruc. Bij Twente stonden er elf andere spelers op het veld, en het meeste opvallende was dat Thomas Lam ook tot die groep behoorde. Lam, drager van de aanvoerdersband, bemande met Richard Jensen het hart van de defensie.

Zoals zo vaak met dit soort wedstrijden werd ook dit duel een lange zit voor de neutrale toeschouwers. De tweede keus van Twente gaf weinig weg, maar kwam zelf ondanks alle goede bedoelingen ook niet verder dan wat plaagstootjes. Dat mocht ook eigenlijk niet worden verwacht, aangezien een club uit de Bundesliga nou eenmaal veel meer achter de hand heeft dan de gemiddelde eredivisionist. Zeven minuten voor tijd scoorden de Duitsers nog de 0-2 na weifelend optreden van doelman Jorn Brondeel. In de slotfase maakte de Fransman David Sambissa nog de 2-1 voor FC Twente door een blunder van de doelman van Stuttgart.

Een tegenvaller was het uitvallen van Adnane Tighadouini, een speler waarvan men bij Twente hoopt dat hij in de tweede seizoenshelft eindelijk een keer op de deur van de basis gaat kloppen.

Twente - VfB Stuttgart 1-2 (0-1).

Gomez 0-1, Ailton 0-2, Sambissa 1-2.

Opstelling FC Twente eerste helft: Drommel, Ter Avest, Bijen, Hooiveld, Cuevas, Holla, Laukart, Vuckic, F. Jensen, Assaidi, Boere.

Opstelling Twente tweede helft: Brondeel; Van der Lely, Lam, R.Jensen, Trajkovski; Van der Heyden, Liendl, Tighaouini (70.Sambissa), George; Oosterwijk, Kvasina.