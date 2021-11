FC Twente verliest oefenduel, maar heeft Cerny terug

Cerny liep op 14 januari van dit jaar in de thuiswedstrijd tegen Ajax een kruisbandblessure op. Dat was al de tweede keer dat hem dat overkwam. Na een pittige revalidatie keerde hij een maand geleden terug op het trainingsveld. Donderdagmiddag in een lege Grolsch Veste stond Cerny in de basis, als aanvoerder nog wel. De rechterspits kende geen angst, was actief, en was na een paar kapacties ook nog een keer dreigend. Na twintig minuten werd hij volgens afspraak vervangen door Denilho Cleonise.

Met de reserves

FC Twente trad aan zonder de spelers die afgelopen vrijdag tegen Heracles in de basis stonden. Opvallend bij de thuisploeg was dat Jesse Bosch als rechtsback speelde en Gijs Smal een plekje had op het middenveld.

De nummer twee van de Belgische tweede klasse kwam na 25 minuten op voorsprong via een strafschop. Die kreeg Waasland-Beveren na een onhandige overtreding van Dario Dumic.

Streep door penalty

Luka Ilic en Manfred Ugalde zorgden voor rust voor het enige Twentse gevaar. Verder dwong FC Twente niet veel af. Cleonise leek ook een penalty te krijgen, maar de arbiter werd terecht gecorrigeerd door zijn grensrechter, waardoor er een streep door die mogelijkheid ging.

Moeite

FC Twente had in de tweede helft veel balbezit, maar net als in de vorige vriendschappelijke ontmoeting in de interlandbreak tegen Cercle Brugge hadden de reserves ook dit keer moeite zich te onderscheiden. Na iets meer dan een uur spelen kwamen de bezoekers via een vlijmscherpe uitbraak op 0-2. Zeven minuten later mocht Ilic alsnog vanaf de stip aanleggen nadat Ugalde was gevloerd: 1-2. Casper Staring was nog dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging over.

Opstelling FC Twente: De Lange; Bosch, Pleguezuelo, Dumic, Oosterwolde; Staring, Smal, Ilic; Cerny (20. Cleonise), Ugalde, Misidjan.