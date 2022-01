FC Twente verliest ook beroepszaak: Sadilek blijft geschorst en mist duel tegen Vitesse

Enschedeër Chris David niet naar Go Ahead Eagles

DEVENTER - Go Ahead Eagles gaat niet in zee met Chris David. De Enschedese middenvelder, oud-speler van FC Twente, was in de voorbije week op stage bij zijn oude club. Zo speelde hij mee in het oefenduel tegen Borussia Dortmund onder 23 jaar.

