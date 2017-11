FC Twente verliest van Wolfsburg bij rentree Bruma

CIJFERSPEL Cornertrend vriend en vijand van FC Twente

6 november Twee van de zes doelpunten bij PSV – FC Twente (4-3) werden gemaakt uit een hoekschop. Twente blijkt dit seizoen problematisch slecht in corners verdedigen, maar opvallend goed in aanvallende hoekschoppen. En dat komt met name door een opvallende trend.