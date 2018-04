FC Twente verloor thuis nog nooit van Zwolle

FC Twente zal tegen PEC voor de vijfde keer dit seizoen een wedstrijddag in de Eredivisie beginnen als hekkensluiter. Dat is evenveel als in de vijftig voorgaande seizoenen bij elkaar. Beide ploegen bakken er in 2018 weinig van. PEC Zwolle pakte dit jaar pas elf punten. Slechts één ploeg haalde minder punten, en dat is FC Twente met vijf punten.