FC Twente verrast eigen trainer: ‘Wanprestatie’

“Ik ben voor een groot deel verrast”, zei Hake na afloop.. “Ik had niet gedacht dat we zo ver zouden terugvallen, na de vorige wedstrijd. Dat gebeurde wel. Het is een wanprestatie van ons.”

Van de intenties was niets terug te zien, beaamde de trainer. `We wilden agressief naar voren spelen. Daar is weinig van terechtgekomen.” Op slag van rust, bij een 1-0 voorsprong, ging het mis. Fran Sol kopte de 1-1 binnen. “Het cruciale moment in de blessuretijd van de eerste helft”, zei Hake. “Die kon hij wel heel makkelijk inkoppen.”