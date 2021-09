FC Twente verrast met ruime zege op Vitesse; weer hoofdrol Pröpper

ARNHEM - FC Twente heeft de eerste zege van het seizoen laten volgen door de eerste overwinning buiten Enschede. De ploeg van Ron Jans won in Arnhem met maar liefst 4-1 van Vitesse en opnieuw was er een hoofdrol weggelegd voor de clubtopscorer Robin Pröpper.

De centrale verdediger was goed voor twee treffers en was ook betrokken bij een benutte strafschop. Na de zwakke start van het seizoen was de tweede zege op rij uitermate prettig voor de ambitieuze Tukkers, die vorig seizoen ook al wonnen in het Gelredome.’

Snelle voorsprong

FC Twente speelde aan de bal niet eens geweldig, maar dat was voor alle meegereisde fans uiteraard bijzaak. De ploeg kwam al na drie minuten op voorsprong en niemand dan Robin Pröpper was de maker van de treffer. De clubtopscorer kopte raak na een indraaiende vrije trap van Michal Sadilek. Niet veel later had Dimtris Limnios de bezoekers al binnen tien minuten op 2-0 kunnen zetten na goed voorbereidend werk van Ricky van Wolfswinkel en Daan Rots, maar hij stuitte op doelman Markus Schubert.

Scrimmage

Vitesse nam daarna het initiatief over, maar het duurde tot de 22ste minuut voordat de ploeg voor het eerst gevaarlijk werd. De defensie van FC Twente kreeg de bal niet weg, waarna er vlak voor het doel van Lars Unnerstall een scrimmage ontstond waar maar geen einde aan leek te komen. De beste kans kreeg Vitesse na iets meer dan een half uur spelen. Unnerstall redde op de inzet van Lois Openda. Een minuut daarvoor had Rots zomaar door kunnen lopen, maar hij nam de bal niet goed mee.

Te gehaast

In die fase was FC Twente te gehaast aan de bal, met als gevolg dat de ploeg te snel balverlies leed terwijl de speelwijze van Vitesse toch volop mogelijkheden bood. Omdat de Arnhemmers met drie centrale verdedigers speelden, stonden de vleugelverdedigers heel diep en op de moment dat die doorstapten stonden ze achterin één op één. Daar profiteerde FC Twente aanvankelijk te weinig van. Rots en Van Wolsfwinkel verzetten in die eerste helft overigens wel bergen werk in het opjagen van de verdedigers van Vitesse.

Strafschop FC Twente

Na een enorme fout van Riechedly Bazoer kreeg Limnios op slag rust zijn tweede grote kans, maar ook die was niet aan de Griekse international besteed.

Toch had FC Twente bij rust alsnog de 2-0 voorsprong te pakken. Na een ingestuurde hoekschop kwam de bal bij Wout Brama terecht die de bal richting het doel volleerde. Matus Bero ging daar onhandig en wild het duel met Pröpper aan, waardoor FC Twente een strafschop kreeg van scheidsrechter Pol van Boekel. De bij Vitesse opgeleide Van Wolfswinkel liet zich niet afleiden door alle protesten en schoot de bal binnen.

Drie wissels

Vitesse-trainer Thomas Letsch bracht meteen na rust drie verse krachten. Met een geweldige verdedigende actie voorkwam Mees Hilgers al in de vijfde minuut dat de nieuwe spits Oussama Darfalou de spanning kon terugbrengen.

Weer Pröpper

Maar als de dreiging het grootst is, is daar dit seizoen altijd weer Pröpper. Na een heerlijke voorzet van Giovanni Troupée kopte de centrale verdediger bij de tweede paal de 0-3 binnen. Het was na vijf duels zijn vierde treffer. Na een uur spelen kwam FC Twente zelfs op een 4-0 voorsprong en dat was voor een groot deel de verdienste van Rots, die na een prachtige uitbraak Van Wolsfwinkel vond. Die speelde Michel Vlap aan en de worstelde Fries schoot de bal met links fraai binnen. Het was zijn eerste doelpunt voor FC Twente. Een minuut later kopte Darfalou de 1-4 binnen, waardoor FC Twente in het laatste half uur toch nog waakzaam moest blijven. De ploeg van Ron Jans bleef dat, waardoor de zege niet meer in gevaar kwam en FC Twente langzaam maar zeker de mislukte seizoenstart aan het wegpoetsen is.