FC Twente verrast ook Utrecht en behoudt daarmee ongeslagen status

ENSCHEDE - FC Twente blijft maar goede resultaten boeken bij de terugkeer in de eredivisie. De Tukkers rekenden zondag in eigen huis af met FC Utrecht (3-1) en blijven zo ongeslagen na vijf speelrondes.

Twente kwam in Enschede al vroeg op voorsprong. In de tweede helft werd het 1-1 en wankelden de Tukkers even. Toch kwam Utrecht er niet door. De ploeg van Garcia maakte zelfs 2-1 via Vuckic, waarna Aitor de zege in blessuretijd veilig stelde door wederom te scoren vanaf de stip.

Grote kansen

Hoewel Utrecht vanaf de aftrap voetballend beter was, kreeg Twente al vroeg twee enorme kansen via Aitor. Eerst zag de Spanjaard hoe Utrecht-doelman Maarten Paes zijn schot pareerde. Even later raakte Aitor, op goed aanleggen van Haris Vuckic, van dichtbij de paal.

1-0

Direct na dat laatste moment wilde Keito Nakamura in het strafschopgebied voormalig Twente-speler Willem Janssen passeren. Dat lukt niet, omdat Janssen de bal weg sloeg. Arbiter Jeroen Manschot zag dit allereerst niet, maar na ingrijpen van de VAR besloot Manschot, na het kijken van de beelden, een strafschop te geven. Driemaal scheepsrecht voor Aitor, want vanaf elf meter maakte hij geen fout: 1-0.

Geen penalty Utrecht

Na de openingstreffer hoopte ook Utrecht een strafschop te krijgen. De opgekomen Leon Guwara werd in het zestienmetergebied aangetikt door Lindon Selahi. Manschot hoefde dit moment echter niet terug te zien en besloot geen penalty te geven. Twente voetbalde voor rust bij vlagen goed. Het kwaliteitsverschil met Utrecht was desondanks zichtbaar. Doordat de Domstedelingen weinig creëerden en Twente veel druk zette, bleef het tot aan de pauze 1-0.

In de tweede helft werd Utrecht sterker. Zo had het al snel na rust de 1-1 kunnen maken, maar Kerk kwam net tekort bij de tweede paal om de 1-1 binnen te glijden. Even later werd het alsnog gelijk. Peet Bijen schatte een hoge bal niet goed in, waardoor Issah Abass de ingevallen Adrián Dalmau kon bedienen. De voormalig Heracles-spits kon simpel binnen tikken. Wederom was een Spanjaard trefzeker: 1-1.

Na de gelijkmaker bleef het duel vermakelijk. Utrecht probeerde vanuit de opbouw kansen te krijgen, terwijl Twente constant gevaarlijk was vanuit de counter. De ploeg van Garcia kwam door die speelwijze binnen zeventig minuten zelfs opnieuw op voorsprong. Na een goede actie van Calvin Verdonk langs de zijlijn - hij legde vanaf links Adam Maher in de luren - kon de verdediger Haris Vuckic bedienen. De Sloveen kapte in de zestien Gustafson uit en schoot daarna fraai raak in de bovenhoek: 2-1. Het was voor Vuckic zijn vierde doelpunt in vier schoten op doel in vijf wedstrijden.

Voor het laatste kwartier bracht Garcia nieuwkomer Oriol Busquets binnen de lijnen. Twente wilde in de slotfase niet dezelfde fout maken als tegen RKC (3-3) en probeerde daarom vooral de 2-2 te voorkomen. Bijna ging het nog mis toen Dalmau een voorzet van Simon Gustafson diagonaal op doel kopte. De bal miste snelheid, waardoor Joël Drommel nog net redding wist te brengen.