FC Twente verrast over keus Hidde ter Avest voor FC Utrecht

Ter Avest, die FC Twente in 2018 transfervrij verliet, komt bij Udinese dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. Voor FC Twente was de optie Ter Avest om meerdere redenen interessant. FC Twente heeft naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen een nieuwe rechtervleugelverdediger nodig, omdat de clubleiding vreest dat de optie om Tyronne Ebuehi definitief over te nemen van Benfica financieel een brug te ver is.

Overbruggen

In het geval van Ter Avest ging het om een overname per direct. ,,Kijk, Tyronne zet je niet op de bank. Hij doet het geweldig", aldus Streuer. ,,Dus we hadden met elkaar een half seizoen moeten overbruggen, maar ik denk dat Ter Avest ook op andere posities uit de voeten had gekund. Blijkbaar heeft hij nu gekozen voor een club waar hij direct kan spelen en meer kan verdienen. Financieel kunnen wij nou eenmaal niet tegen Utrecht op. Dit is jammer voor ons, maar we vinden echt wel een andere rechtsback, al willen we natuurlijk het liefst met Tyronne verder.”