FC Twente verrast Vitesse en pakt eindelijk weer een zege

ARNHEM - FC Twente weet weer wat scoren en winnen is. De ploeg van Ron Jans verraste zondag door Vitesse in Arnhem te verslaan (0-2). Het was de tweede zege van dit jaar en de eerste winst bij Vitesse na zeven vergeefse pogingen.

Na 444 minuten zonder doelpunt brak Queensy Menig in Arnhem in de zestiende minuut de ban voor FC Twente. Menig kreeg de bal na een uitstekend omschakelingsmoment van de Tukkers. Na het balverlies van Bazoer kwam de bal bij de teruggekeerde Jayden Oosterwolde die met een goede pass de verdediging van Vitesse openreet. Via Danilo, kwam de bal bij Luciano Narsingh, die aan de andere kant Menig vrijspeelde. De linkerspits schoof de bal beheerst onder Remko Pasveer door: 0-1.

Controle FC Twente

FC Twente controleerde en had in de eerste helft de zaken prima op orde. De ploeg was alleen te slordig in de laatste pass, waardoor het verzuimde te profiteren van de ruimte die Vitesse weggaf. De thuisploeg speelt met drie centrale verdedigers, terwijl de backs vaak weg zijn, en dat houdt in dat de defensie vaak één op één komt te staan. Als FC Twente voor rust iets zorgvuldiger was geweest, had het na 45 minuten al afstand kunnen nemen.

Tannane ontsnapt aan rood

Van Vitesse werd in de eerste helft nauwelijks iets vernomen. Bazoer, de vormgever van achteruit, werd constant voor de voeten gelopen en Tannane liep al snel gefrustreerd rond. De oud-speler van Heracles ontsnapte halverwege de eerste helft aan een rode kaart na een smerige overtreding op de sterk spelende Ramiz Zerrouki. Het was een raadsel waarom de VAR-Lindhout dit moment liet voorbij gaan. Niet veel later liet Tannane zich geblesseerd vervangen.

Pas in de 43ste minuut hoefde doelman Joël Drommel voor het eerst handelend op te treden na een schot van middenvelder Vroegh.

Tweede helft

Meteen na rust was FC Twente dichtbij de 0-2, maar de kopbal van Narsingh, nadat hij de uitkomende doelman Pasveer had gepasseerd, werd nog vlak voor de lijn gered door Wittek. Vitesse schoof vanaf de eerste minuut Bazoer naar het middenveld door, waardoor Vitesse anders ging spelen. FC Twente werd wat meer teruggedrongen en na 70 minuten kreeg Vitesse ook de eerste kans van het duel, maar de poging van invaller Darfalou ging net over. Goed was het spel toen allang niet meer. FC Twente wilde uiteraard overleven, en bracht vlak voor tijd met de jonge Mees Hilgers nog een extra verdediger. De ploeg van Jans, die verder niets weg gaf, hield niet alleen stand, de ploeg scoorde in de blessuretijd ook nog de 0-2. Na een knappe pass van Zerrouki stuurde hij Gijs Smal weg en die bediende de ingevallen Thijs van Leeuwen op maat. Zo pakte FC Twente op een belangrijk moment eindelijk weer een driepunter, die het vertrouwen in het Enschedese kamp goed zal doen.