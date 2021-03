FC Twente verslaat PEC met ruime cijfers in geheim oefenduel

ZWOLLE - Een gretig FC Twente heeft donderdagmiddag op overtuigende wijze een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle gewonnen. Het duel achter gesloten deuren in het stadion van Zwolle eindigde in een 5-0 zege.

Het was de derde keer dit seizoen dat beide clubs elkaar tegenkwamen en voor de derde maal werd het een dikke overwinning voor de Tukkers. Na de 5-1 in de competitie en de 3-0 in een eerdere oefenzege, scoorde FC Twente er ook dit keer lustig op los tegen de Zwollenaren. In tegenstelling tot FC Twente speelde PEC wel vooral met de reserves. Die ploeg werd gecomplementeerd door spelers als Clement, Van Duinen, Drost en Reza. Na de pauze, toen ook FC Twente flink door wisselde, bleven de bezoekers overigens tegen datzelfde elftal een half uur lang de veel betere ploeg.

Vroege voorsprong

FC Twente kwam al in de elfde minuut op voorsprong dankzij een strakke schuiver van Jesse Bosch (0-1). Aan die goal ging goed voorbereidend werk van Dario Dumic en Queensy Menig vooraf. Na een klein half uur spelen verdubbelde FC Twente de marge. Danilo kopte van dichtbij raak na een knappe voorzet van Gijs Smal (1-2). Het verschil tussen beide ploegen was in die eerste helft groot. FC Twente domineerde van het begin tot het eind en was meerdere keren dichtbij een treffer.

Veel wissels

Na rust kwamen bij FC Twente de gebruikelijke wissels. Een van de nieuwe namen was Carlos Thomas da Silva van onder 21. De grote centrale verdediger, die bij Victoria’28 opgroeide, keerde vorig jaar terug bij FC Twente na een periode bij PEC.

De met veel energie spelende Enschedeërs kwamen na een uur spelen op 0-3 via Thijs van Leeuwen, op aangeven van de actieve Danilo, die daarvoor al met enkele heerlijke passjes had gestrooid. Van Leeuwen prikte ook de 0-4 binnen.

Weer kopgoal Danilo

Danilo krikte zijn zelfvertrouwen in het restant nog verder op, want de Braziliaan die doorgaans moeite heeft met het hoofd het doel te vinden, maakte ook zijn tweede treffer van de middag met de kop. Ook bij deze treffer was Smal de aangever, dit keer uit een vrije trap. Danilo, die vorige week tegen Heerenveen op de bank zat, speelde een uitstekende wedstrijd. Hoogtepunt van de wedstrijd was een actie waarbij hij twee Zwollenaren binnen twee seconden door de benen speelde. Bij FC Twente speelden Markelo, Smal, Ilic en Danilo de volle 90 minuten.

Over 2.5 week treffen beide clubs elkaar weer op dezelfde plek, maar dan in competitieverband.

PEC Zwolle - FC Twente (0-2)

11. Bosch 0-1, 29. Danilo 0-2, 58. Van Leeuwen 0-3, 73. Van Leeuwen 0-4, 75. Danilo 0-5.

FC Twente eerste helft De Lange; Markelo, Dumic, Pierie, Smal; Bosch, Roemeratoe, Ilic; Narsingh, Danilo, Menig.

FC Twente tweede helft: Van der Gouw; Markelo, Bruns (70. Oosterwolde), Da Silva, Smal; Staring, Ilic, Van Leeuwen; Rots, Danilo, Abass.