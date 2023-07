FC Twente verslaat PEC Zwolle achter gesloten deuren

In de bossen van Hattem werden Mees Hilgers, Robin Pröpper, Youri Regeer, Naci Ünüvar, Manfred Ugalde, Max Bruns en Younes Taha uit voorzorg aan de kant gehouden. Daardoor was er onder meer een basisplaats voor de 17-jarige jeugdspeler Julian Mesbahi. Ook bij PEC ontbraken nog tal van beoogde basisspelers. Doelman Lars Unnerstall maakte zijn eerste minuten.

Heer en meester

Ondanks alle afwezigen speelde FC Twente voor rust opnieuw een prima wedstrijd. De ploeg van Joseph Oosting was heer en meester tegen de promovendus en de 3-1 voorsprong was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Tika-taka-goal

Sem Steijn onderstreepte nog eens dat hij al vroeg in de voorbereiding op schot is. Steijn was goed voor twee treffers. De andere was van Ricky van Wolfswinkel en die is het terugkijken waard. De aanval die aan die goal vooraf ging was er eentje van een hoog tika-taka-gehalte.