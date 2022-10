FC Twente verslaat Vitesse en blijft zonder puntenverlies in eigen huis

3-0 tegen Fortuna, 4-0 tegen Excelsior, 2-1 tegen PSV en 3-0 tegen Vitesse: FC Twente overlegt vooralsnog prachtige cijfers in De Grolsch Veste. Zaterdagavond speelde de ploeg lang niet altijd geweldig, maar het elftal van Ron Jans werd tegelijkertijd ook geen moment in de problemen gebracht door Vitesse, dat in totaal twee doelpogingen ondernam. De zege was dan ook dik verdiend.

Dat de zieke doelman Unnerstall ontbrak, was achteraf dan ook geen gemis voor de Tukkers. Zijn vervanger Tyton hoefde tot aan de 90ste minuut geen redding te verrichten. Bij de enige echte grote kans van Vitesse, vlak voor het einde, redde hij uitstekend.

Moeite met de muur

FC Twente had in de eerste helft voortdurend het overwicht, maar de ploeg had moeite een opening te vinden in de compacte vijfmansdefensie van Vitesse. Echte grote kansen bleven ook lange tijd uit. Het eerste grote gevaar in de 22ste minuut kwam niet geheel toevallig uit een standaardsituatie. De ingestudeerde vrije trap was een fraaie, die eindigde met een uithaal van Cerny op de paal.

De Tsjech was ook betrokken bij de openingsgoal na 37 minuten spelen. Met een heerlijke pass binnendoor vond hij in de muur het gaatje en de opgestoomde Brenet, die beheerst de 1-0 binnenschoot.

Eén kans Vitesse

Het zwaar op de defensie leunende Vitesse zette daar één mogelijkheid tegenover na een foute kaats van Zerrouki, maar de inzet van Bialek ging voorlangs. Het was de enige keer dat Tyon,voor rust in beeld kwam. FC Twente gooide er in de blessuretijd van de eerste helft nog een mooie aanval uit, via meerdere schijven, die als eindstation een beter lot had verdiend dan de vuisten van Vitesse-doelman Scherpen na het schot van Kjölö.

Tweede helft

Meteen na rust was Van Wolfswinkel dichtbij een treffer, maar hij kon de voorzet van Cerny net niet de gewenste richting meegeven. Het uitblijven van het tweede doelpunt deed het spel van FC Twente geen goed. De thuisploeg speelde slordig, gehaast en stichtte nauwelijks gevaar. En als de ploeg als eens doorkwam, was de eindpass beneden de maat.

De beslissing

Uitgerekend een speler die in die fase bijna al zijn acties zag mislukken schoot FC Twente achttien minuten voor tijd naar de bevrijdende 2-0. Op zijn bekende wijze dribbelde linkerspits Misidjan naar binnen, waarna hij de bal in de verre hoek schoot. Het slotakkoord was in de blessuretijd voor Smal, die met een machtige afstandsschot de overwinning meer glans gaf: 3-0.

Daarmee pakte FC Twente na twee wedstrijden zonder zege weer een driepunter, die de ploeg in het spoor van de traditionele topclubs breng.