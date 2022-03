FC Twente verstevigt vijfde plaats met verdiende zege op Cambuur

FC Twente heeft het dit seizoen vaak lastig in de thuisduels, maar tegen Cambuur domineerde ploeg vrijwel de gehele wedstrijd. De ploeg kreeg ook de nodige kansen, maar had uiteindelijk aan een treffer van de aanvoerder voldoende. Robin Pröpper was net als eerder dit seizoen tegen FC Utrecht de matchwinner.

Hoog tempo

FC Twente speelde vooral in de eerste helft sterk. De ploeg, die in die fase richting Vak P speelde, had de druk er vol op en liet Cambuur geen moment in de wedstrijd komen. De thuisploeg speelde in een hoog tempo, won vrijwel alle afvallende ballen en was vooral dreigend via de linkerkant. FC Twente verzuimde alleen dat grote overwicht om te zetten in treffers.

Kansen

Het eerste gevaar kwam na iets meer dan een kwartier spelen van Julio Pleguezuelo, die zijn schot geblokkeerd zag worden door oud-FC Twente-spits Tom Boere. De beste kans was na 23 minuten spelen voor Daan Rots. De rechterspits kreeg de bal aangespeeld na goed doorzetten van Gijs Smal. Rots had alle tijd om de hoek uit te zoeken, maar zijn zwakke inzet eindigde in de handen van Cambuur-doelman Sonny Stevens.

Zeven minuten voor rust zette Rots met een fijn balletje Michel Vlap alleen voor Stevens, maar die kon nog net met de voet redding brengen. Cambuur kwam in de eerste helft niet verder dan een schot van Kallon.

Nu wel de voorsprong

Het begin van de tweede helft was een stuk minder van Twentse kant. Cambuur had z’n zaakjes beter op orde, maar de ploeg van Ron Jans kwam nu na iets meer dan een uur spelen wel op voorsprong. Ricky van Wolfswinkel won het kopduel na een hoekschop, waarna de bal voor de voeten van Robin Pröpper belandde. De aanvoerder volleerde de bal prachtig in het doel, en toonde daarna meteen de aanvoerdersband in de kleuren van Oekraïne aan de toeschouwers: 1-0.

Gemiste strafschop

Na die treffer nam FC Twente weer het heft in handen. Van Wolsfwinkel had de Tukkers daarna tot twee keer toe op 2-0 moeten zetten. Eerst miste hij van dichtbij en een paar minuten later schoot hij een strafschop op de paal. Die kreeg FC Twente nadat Paulissen Vlap had gevloerd. Het was de eerste keer dit seizoen dat de spits een penalty in de competitie niet benutte. Die misser bleef uiteindelijk zonder gevolgen.