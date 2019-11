FC Twente verwacht een heel ander VVV

HENGELO - De laatste keer dat FC Twente en VVV elkaar in Venlo tegenkwamen hadden de Enschedeërs voor het eerst een nieuwe trainer op de bank: Marino Pusic in plaats van de ontslagen Gertjan Verbeek. Dat was anderhalf jaar geleden. Zondag, als beide teams opnieuw tegen over elkaar staan in De Koel, zijn de rollen omgedraaid.

Twee weken geleden werd VVV door Heracles helemaal overhoop gespeeld. Dat duel was voor de Venlose clubleiding de druppel. Robert Maaskant werd aan de kant geschoven, en voor hem is Jay Driessen in de plaats gekomen. „Soms heb je het geluk dat je een tegenstander in een bepaalde situatie treft”, zegt FC Twente-trainer Gonzalo Garcia. Zondag zal niet alles, maar wel veel anders zijn bij VVV. Maar wat? Dat is de grote vraag voor de Tukkers.

„Wat we wisten over VVV telt niet meer. Een andere trainer heeft ongetwijfeld andere ideeën en ik verwacht een ploeg met een andere mindset”, zegt Garcia, die zich echter vooral bezighoudt met zijn eigen team. „Daar zijn we druk genoeg mee.”

Geen sterren

De kans is groot dat Garcia in Venlo grotendeel met dezelfde ploeg begint die voor de interlandbreak PEC Zwolle versloeg. Doelman Joël Drommel keert terug van een schorsing. Joel Lautibeaudiere begint waarschijnlijk weer als rechtsback. „Joel heeft het tegen Zwolle goed gedaan”, aldus Garcia. De Engelsman is de derde rechtsback die Garcia dit seizoen al heeft gebruikt. Julio Pleguezuelo raakte zijn basisplaats kwijt na een schorsing en een blessure en ook Paul Verhaegh is dit seizoen nog nauwelijks fit geweest. De routinier maakte tegen AZ zijn rentree, maar verdween een week later tegen PEC weer naar de bank. „Maar dat was niet om sportieve redenen”, zegt Garcia.

„Tegen AZ had iedereen het lastig. Paul had in die dagen daarna wat fysieke klachten en daarom hebben we toen na een gezamenlijk gesprek besloten hem niet op te stellen.” Garcia benadrukt nog eens dat niemand bij FC Twente garanties heeft op een basisplaats. „We hebben geen sterren, wij moeten het hebben van het team. Natuurlijk hebben sommige spelers een streepje voor, maar niemand kan zich bij ons eigenaar van een bepaalde positie noemen.”

Iedereen fit