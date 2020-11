FC Twente verwacht verrassingen bij ADO Den Haag: ‘Moeilijke ploeg om te analyseren’

De reden is dat ADO bijna wekelijks in een andere opstelling speelt en ook regelmatig van systeem heeft gewisseld. Dat deden de Hagenaars niet uit luxe. De club heeft het moeilijk en in de voorbije week was het enorm onrustig. Zo deden twee assistenten van hoofdtrainer Alexander Rankovic een stapje terug naar de beloften en sprak de spelersgroep de steun uit aan de oefenmeester. Doorgaans is dat het begin van het einde voor een trainer. Rankovic liet vorige week na de nederlaag bij PSV weten dat er maar twee spelers waren gekomen die hij wilde hebben. Bij ADO ontbreek aanvoerder Peet Bijen. De Hengeloër, die afgelopen zomer de overstap maakte van FC Twente, is geblesseerd. Duidelijk is dat de Tukkers een club onder hoogspanning treffen. ,,Het is voor ons nog gissen wet wie ze gaan spelen", zegt Jans. ,,Maar uiteindelijk gaat het erom wat hij gaan doen.”