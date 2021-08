FC Twente viert het punt tegen Ajax als een zege: ‘We hebben op het veld zo genoten’

Hoe intens wil je de pure ontlading voelen? Het was zondagmiddag iets na tweeën toen De Grolsch Veste welhaast leek te exploderen. Van vreugde, welteverstaan. Was de sfeer vooraf en tijdens de wedstrijd al prachtig, dat ene moment zorgde voor een cocktail aan emoties, waar iedereen in het stadion meer dan een jaar naar had gesnakt. Het bier vloog in het rond, de reservespelers renden het veld in en supporters vielen elkaar in de armen. Opeens was het waarschuwende vingertje van demissionair minister Hugo de Jonge, om te blijven zitten in de stadions, heel ver weg.