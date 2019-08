FC Twente viert rentree in eredivisie met topaffiche

Ondanks de vakantietijd zit De Grolsch Veste vanavond goed vol voor de terugkeer in de eredivisie. Ruim 26.000 kaarten zijn er verkocht voor het duel dat in vroegere tijden een heuse kraker was in de eredivisie. Het laatste duel op het hoogste niveau van FC Twente - thuis tegen NAC - werd in mei 2018 omgeven door rookpluimen en bitterheid na de trieste degradatie. De eerste wedstrijd na de rappe wederopstanding is omgeven door enthousiasme. De aanhang van FC Twente is er klaar voor na een jaartje lijden op het strafbankje. Nu het elftal nog.