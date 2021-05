FC Twente viert titel uitbundig: ‘Dit is onmeunig mooi’

Op de valreep

De vreugde in het Twentse kamp was enorm na de zevende titel in de historie. De ploeg, die in oktober acht punten achterstond op Ajax, bekroonde op Eerste Pinkerstag een ongekende inhaalrace. Met nog een duel te gaan, volgende week in het Phillips Stadion voor 5000 fans, is FC Twente niet meer te achterhalen. Zelf won de ploeg op de valreep na een zenuwslopende wedstrijd met 1-0 van angstgegner ADO Den Haag, terwijl de enige achtergebleven concurrent PSV met 3-1 verloor van Ajax. „In het veld wisten wij niets van de tussenstanden in Amsterdam, we moesten het toch eerst zelf doen”, aldus Jansen, die zoals zo vaak weer eens van grote waarde was. Twee minuten voor tijd zette zij aan voor een dribbel, waarmee ze de stugge verdediging van ADO openreet. Via Bente Jansen kwam de bal bij Stolze die geen seconde nadacht en FC Twente naar de titel schoot. Stolze in de rol van Bryan Ruiz zeg maar, de last-minute-man in het kampioenschapsjaar 2010. „Door de spanning was het niet goed vandaag, maar we zijn er wel constant in blijven geloven”, aldus Jansen, die haar vierde kampioenschap met Twente veroverde.