FC Twente vol vertrouwen voor laatste klus in 2021: ‘Laten zien dat we de vierde plaats waard zijn’

HENGELO - FC Twente werkt zonder zorgen toe naar de laatste opdracht van het jaar. Hoe anders is dat bij tegenstander FC Utrecht waar in de voorbije week al regelmatig het woord crisis langskwam. En dat terwijl het verschil tussen beide clubs maar die punten bedraagt.

Het verschil in de gemoedstoestand tussen FC Utrecht en FC Twente is groot. Waar Utrecht onder hoogspanning staat en de druk voelt, is de sfeer op het trainingscomplex van FC Twente goed en ontspannen. De club staat op de helft van het seizoen vierde en wie had dat verwacht?

FC Twente-trainer Ron Jans vindt de crisissfeer in Utrecht ‘overdreven’. „Ze staan zevende, heel kort achter de vierde plaats. Dat lijkt me geen reden voor paniek”, zegt de oefenmeester van FC Twente. Bij een Utrechtse zege woensdagavond gaat de ploeg van René Hake de Tukkers op basis van een beter doelsaldo alweer voorbij. Zover wil FC Twente het uiteraard niet laten komen.

Veranderingen

„We moeten laten zien dat we die vierde plaats waard zijn. Het zou heel bijzonder als we de maanden november en december ongeslagen door zouden komen”, aldus Jans, die in De Galgenwaard de beschikking heeft over dezelfde selectie als afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle. Toen voerde de oefenmeester mede vanwege het fysieke deel vier veranderingen in de basis door. Dat pakte - zeker gezien de uitslag - goed uit. Volgens de trainer was dat een logische keus. „Al doet Ron Jans over het algemeen vooral logische dingen”, aldus Ron Jans.

Of hij in Utrecht vasthoudt aan de Zwolse opstelling of terugkeert naar de basisformatie van de weken daarvoor wil hij nog niet kwijt.

Oud-FC Twente-speler geschorst

Twee opvallende statistieken nog: FC Utrecht en FC Twente - de nummers vijf en vier van de eredivisie ranglijst aller tijden - komen elkaar woensdag voor de 100ste keer tegen. De laatste zes duels in Utrecht werden allemaal gewonnen door de thuisploeg. Daar staat tegenover dat FC Twente dit seizoen in Enschede de wedstrijd won. Bij FC Utrecht is oud-FC Twente-speler Willem Janssen geschorst en staat er nog een vraagteken achter de naam van Wierdenaar Hidde ter Avest.