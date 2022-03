FC Twente vol vertrouwen voor strijd om plek vier: ‘In januari waren we kansloos tegen AZ, maar wij zijn sindsdien beter geworden’

ENSCHEDE - Het is alweer een hele tijd geleden dat AZ en FC Twente directe concurrenten waren van elkaar. Zondagavond in Alkmaar strijden de clubs in een onderling duel om de vierde plaats. FC Twente doet dat met een nagenoeg fitte selectie.

Afgezien van de al maanden afwezige Wout Brama en Mees Hilgers kent FC Twente geen verdere personele problemen. Hilgers stond vrijdag voor het eerst sinds weken weer op het trainingsveld, maar voor een rentree is het uiteraard nog veel te vroeg.

FC Twente is gegroeid

AZ en FC Twente kwamen elkaar dit seizoen al twee keer eerder tegen in Enschede. Voor de competitie won FC Twente met 2-1, in januari in het bekertoernooi was AZ op alle fronten veel sterker (1-2). „We hadden toen na één helft 25 procent balbezit en als we de bal hadden veroverd, waren we ’m ook heel snel weer kwijt”, aldus FC Twente-trainer Ron Jans.

„Sindsdien is wel wat veranderd. Het grote verschil met toen is dat wij beter zijn geworden. We zijn gegroeid, spelen nu met meer vertrouwen en hebben achterin wat mutaties ondergaan (Joshua Brenet en Gijs Smal zijn de nieuwe backs, red.) die heel goed uitpakken. We hadden dit seizoen lange tijd moeite om kansen te creëren, maar in de laatste wedstrijden rijgen we de mogelijkheden aaneen. Het enige wat er nog aan ontbreekt is het rendement.”

Jans ziet het duel in Alkmaar niet meteen als beslissend voor plek vier. „Maar als AZ wint wordt het gat zes punten en ze hebben ook nog eens een beter doelsaldo. Bij een gelijkspel of een zege voor ons, is er met nog acht wedstrijden nog van alles mogelijk.”