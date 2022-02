FC Twente voorlopig zonder revelatie van het seizoen: Mees Hilgers uit de roulatie

De 20-jarige Hilgers moest er in De Johan Cruijff Arena in de 84ste minuut af. Hij werd in de laatste minuten vervangen door Max Bruns. Meteen na afloop vreesde men in het Twentse kamp al voor een blessure met gevolgen.

Het wegvallen van Hilgers is een aderlating voor de Tukkers. De speler uit de eigen opleiding is dit seizoen één van de revelaties in het elftal van Ron Jans. Julio Pleguezuelo is de eerst aangewezen vervanger. De technische staf hoopt zondag tegen Go Ahead Eagles weer te kunnen beschikken over de Spanjaard. Pleguezuelo ontbrak tegen Ajax vanwege lichte fysieke klachten.