FC Twente vraagt spelers om loonoffer; ook directie gaat inleveren

PSV-directeur Toon Gebrands was vrijdagavond de eerste bestuurder in Nederland die openlijke repte over het inleveren van salaris van spelers en directieleden. Zijn collega Paul van der Kraan volgt hem nu. Ook bij FC Twente gaan op meerdere plekken loonoffers gevraagd worden, te beginnen bij de spelers. „Donderdag is er een overleg tussen de werkgevers en de vakbond en het is de bedoeling dat daar een collectief besluit wordt genomen”, aldus Van der Kraan. „Daarvoor willen wij al met onze mensen gesproken hebben. Wij willen met ons offer in de buurt komen van de collectieve lijn. Dus als PSV het over twintig procent heeft, is het niet handig dat wij bijvoorbeeld met een offer van vijf procent komen.”