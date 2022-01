FC Twente vreest gevolgen coronacrisis op lange termijn: ‘Schulden lopen op’

ENSCHEDE - Bij FC Twente maken ze zich grote zorgen over de gevolgen op lange termijn van de coronacrisis. „Onze liquiditeit is aan het verdampen”, zegt financieel- en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld.

In De Grolsch Veste horen ze regelmatig de verhalen uit Den Haag dat de voetbalclubs zich vrij aardig door de crisis heen manoeuvreren, maar dat is kortetermijnpolitiek, vinden ze bij FC Twente. Hoogstoevenbeld neemt het opschorten van het afdragen van de belasting als voorbeeld. „Dat lijkt heel gunstig, maar vanaf 1 oktober van dit jaar moeten we de fiscus gaan terugbetalen. Wat als de stadions leeg blijven en er zijn geen inkomsten? Dat gaat allemaal ten koste van de liquiditeit, die je moet gaan aanspreken. We drogen op, en dat geldt voor veel meer clubs.”

Veel kosten-

Door het afzien van compensatie van veel seizoenkaarthouders en de steunpakketten van de overheid heeft de club het verlies over vorig seizoen nog enigszins binnen de perken weten te houden. Maar volgens Hoogstoevenbeld zitten er wel haken en ogen aan de steunmaatregelen. „Dat gaat over het vergoeden van loonkosten, en dan nog niet eens alles. Maar de grootste clubs met de stadions in eigen beheer hebben nog veel meer onkosten. Zo missen wij de totale horeca-omzet die we niet gecompenseerd krijgen en daarnaast zit je ook met investeringen in het stadion die je moet doen, maar steeds maar weer uitstelt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw veld en verbeteringen in het stadion. Uiteindelijk ontkom je daar niet aan en dat moet allemaal worden betaald. Zo lopen de schulden steeds verder op.”

Door de laatste lockdown zijn de problemen nog eens groter geworden. We hebben de thuiswedstrijd tegen Feyenoord gecompenseerd gekregen, maar dat is alweer anderhalve maand geleden”, zegt Hoogstoevenbeld. „We hebben sindsdien alweer vier thuisduels gespeeld, maar daar horen we niets over. Geef ons in elk geval duidelijkheid.”